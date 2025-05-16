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Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017501528.html
Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN
Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN
Переговоры России и Украины в Стамбуле в пятницу прошли "положительнее, чем ожидалось", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:19:00+03:00
2025-05-16T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле в пятницу прошли "положительнее, чем ожидалось", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. "Прошло положительнее, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки", - сказал телеканалу чиновник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017493318.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN

CNN: переговоры России и Украины в Стамбуле прошли положительнее, чем ожидалось

© Фото : МИД ТурцииУкраинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле в пятницу прошли "положительнее, чем ожидалось", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
"Прошло положительнее, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки", - сказал телеканалу чиновник.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле стали победой для Путина, пишут СМИ
16 мая, 20:33
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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