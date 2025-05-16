Переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось, передает CNN
CNN: переговоры России и Украины в Стамбуле прошли положительнее, чем ожидалось
© Фото : МИД ТурцииУкраинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
© Фото : МИД Турции
Украинская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле в пятницу прошли "положительнее, чем ожидалось", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
"Прошло положительнее, чем ожидалось. Они не использовали обвинительные формулировки", - сказал телеканалу чиновник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.