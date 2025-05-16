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"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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20:05 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле
Место и глава делегации, выбранные Россией для переговоров с Украиной, представляют собой отсылку ко встрече в Стамбуле в 2022 году, заявил научный сотрудник... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:05:00+03:00
2025-05-16T20:05:00+03:00
в мире
арно дюбьен
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
россия
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Место и глава делегации, выбранные Россией для переговоров с Украиной, представляют собой отсылку ко встрече в Стамбуле в 2022 году, заявил научный сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен в интервью Le Figaro."Вновь поручив Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года. Тот факт, что переговоры проходят в том же месте – Стамбуле, – должен лишний раз подчеркнуть этот посыл ", — сказал он.Эксперт предположил, что Москва будет стремиться дипломатическим путем достичь целей, близких к тем, которые нашли отражение в черновом варианте Стамбульских соглашений 2022 года.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.Как ранее подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017442232.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017386996.html
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в мире, арно дюбьен, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул, владимир мединский
В мире, Арно Дюбьен, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле

Аналитик Дюбьен назвал переговоры в Стамбуле отсылкой ко встрече в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Место и глава делегации, выбранные Россией для переговоров с Украиной, представляют собой отсылку ко встрече в Стамбуле в 2022 году, заявил научный сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен в интервью Le Figaro.
"Вновь поручив Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года. Тот факт, что переговоры проходят в том же месте – Стамбуле, – должен лишний раз подчеркнуть этот посыл ", — сказал он.
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Эксперт предположил, что Москва будет стремиться дипломатическим путем достичь целей, близких к тем, которые нашли отражение в черновом варианте Стамбульских соглашений 2022 года.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Как ранее подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреАрно ДюбьенПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаРоссияСтамбулВладимир Мединский
 
 
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