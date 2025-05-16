https://ria.ru/20250516/peregovory-2017473360.html

Экс-депутат Рады оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Экс-депутат Рады оценил переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Экс-депутат Рады оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Возобновление прямых переговоров Украины и РФ в Стамбуле внушает сдержанный оптимизм, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной Рады, участник движения... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:52:00+03:00

2025-05-16T18:52:00+03:00

2025-05-16T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновление прямых переговоров Украины и РФ в Стамбуле внушает сдержанный оптимизм, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными. "Сдержанный оптимизм хотя бы от того, что вообще есть контакты прямые, потому что на протяжении трех лет таких контактов не было, и они возобновились. Это из позитива", - заявил Килинкаров. Хорошей новостью он назвал также договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек. "То, что они сегодня проводятся "один к одному - это правильное решение, потому что "обмен всех на всех" подходит для завершенного конфликта. В условиях незавершенного конфликта эта идея абсолютно бессмысленна, потому что через короткое время появятся снова новые пленные", - отметил он. Важным позитивным итогом встречи назвал бывший депутат Рады и договоренность о том, чтобы продолжать переговоры дальше. "Из плюсов то, что договорились принципиально дальше договариваться. То есть это не последний раунд переговоров, и они будут продолжены. Я так понимаю, каждая из сторон даст свои предложения по условиям прекращения огня. Украина изложит свою позицию, Россия изложит свою позицию", - добавил Килинкаров. В то же время, по его мнению, найти в этом вопросе компромисс будет сложно с учетом опыта Минских договоренностей. "Идея прекращения огня стояла первым пунктом в Минских договоренностях, если помните, а второе – разведение сил и средств. Но так за 8 лет и не удалось реализовать эту идею через прекращение огня. Поэтому, я думаю, что найти компромисс по этому вопросу будет достаточно сложно. Без реализации политической части договоренностей, которая может привести к урегулированию конфликта, никакого прекращения огня не будет. Исходя из того опыта, который у России есть, второй раз никто на грабли, я думаю, наступать не будет", - отметил политик. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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