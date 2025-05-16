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Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:44:00+03:00
2025-05-16T18:44:00+03:00
2025-05-16T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск."Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров", - сказал Тихий на брифинге после переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
МИД Украины: Киев проинформировал США о результатах переговоров в Стамбуле