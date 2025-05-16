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Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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18:44 16.05.2025 (обновлено: 18:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017470839.html
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:44:00+03:00
2025-05-16T18:48:00+03:00
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
мид украины
хакан фидан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск."Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров", - сказал Тихий на брифинге после переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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киев, в мире, сша, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, мид украины, хакан фидан, россия
Киев, В мире, США, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, МИД Украины, Хакан Фидан, Россия
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле

МИД Украины: Киев проинформировал США о результатах переговоров в Стамбуле

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск.
«
"Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров", - сказал Тихий на брифинге после переговоров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
 
КиевВ миреСШАСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаМИД УкраиныХакан ФиданРоссия
 
 
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