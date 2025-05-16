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Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле

Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле

Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:44:00+03:00

2025-05-16T18:44:00+03:00

2025-05-16T18:48:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле в пятницу, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск."Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров", - сказал Тихий на брифинге после переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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