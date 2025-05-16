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"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины

"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины

Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:42:00+03:00

2025-05-16T18:42:00+03:00

2025-05-16T18:42:00+03:00

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евгений попов

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов. "По данным наших источников, это тоже абсолютно подтвержденная информация, турецкая сторона все эти неполные два часа присутствовала на переговорах. Наши источники утверждают, что вела себя турецкая сторона предельно деликатно и гостеприимно и не проронила ни слова буквально на всем протяжении разговора России и Украины", - сказал Попов в эфире программы "60 минут". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, евгений попов, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025