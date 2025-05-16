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"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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18:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017470117.html
"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины
"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины
Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:42:00+03:00
2025-05-16T18:42:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
евгений попов
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов. "По данным наших источников, это тоже абсолютно подтвержденная информация, турецкая сторона все эти неполные два часа присутствовала на переговорах. Наши источники утверждают, что вела себя турецкая сторона предельно деликатно и гостеприимно и не проронила ни слова буквально на всем протяжении разговора России и Украины", - сказал Попов в эфире программы "60 минут". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, стамбул, евгений попов, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Евгений Попов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины

Ведущий "60 минут" Попов: Турция молчала на всех переговорах России и Украины

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.
«
"По данным наших источников, это тоже абсолютно подтвержденная информация, турецкая сторона все эти неполные два часа присутствовала на переговорах. Наши источники утверждают, что вела себя турецкая сторона предельно деликатно и гостеприимно и не проронила ни слова буквально на всем протяжении разговора России и Украины", - сказал Попов в эфире программы "60 минут".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российская делегация вышла к прессе по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:35
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулЕвгений ПоповВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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