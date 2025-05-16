"Россия 1": Турция молча присутствовала на переговорах России и Украины
Ведущий "60 минут" Попов: Турция молчала на всех переговорах России и Украины
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Турецкая сторона присутствовала на всем протяжении переговоров России и Украины в Стамбуле и молчала, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.
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"По данным наших источников, это тоже абсолютно подтвержденная информация, турецкая сторона все эти неполные два часа присутствовала на переговорах. Наши источники утверждают, что вела себя турецкая сторона предельно деликатно и гостеприимно и не проронила ни слова буквально на всем протяжении разговора России и Украины", - сказал Попов в эфире программы "60 минут".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.