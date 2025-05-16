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Умеров назвал договоренность об обмене пленными важным достижением
Умеров назвал договоренность об обмене пленными важным достижением - РИА Новости, 16.05.2025
Умеров назвал договоренность об обмене пленными важным достижением
Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:34:00+03:00
2025-05-16T18:34:00+03:00
2025-05-16T23:22:00+03:00
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
рустем умеров
россия
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стамбул
хакан фидан
владимир мединский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в Стамбуле об обмене пленными 1000 на 1000.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной."Мы обсудили освобождение... мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение", - сказал Умеров на пресс-конференции после переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле
Кадры с переговоров России и Украины
2025-05-16T18:34
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РИА Новости
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в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, рустем умеров, россия, украина, стамбул, хакан фидан, владимир мединский
В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Рустем Умеров, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Владимир Мединский
Умеров назвал договоренность об обмене пленными важным достижением
Умеров назвал договоренность об обмене пленными 1000 на 1000 важным достижением