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Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке

Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке - РИА Новости, 16.05.2025

Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке

Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов. "Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html

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