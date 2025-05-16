https://ria.ru/20250516/peregovory-2017463877.html
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке
Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:25:00+03:00
2025-05-16T18:25:00+03:00
2025-05-16T18:25:00+03:00
стамбул
россия
евгений попов
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017360464_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_762de182a93b5a56b87c0e5681d3a775.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов. "Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017360464_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6b5b0f462bc448e95aac2dc1bb811a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, евгений попов, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, в мире
Стамбул, Россия, Евгений Попов, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, В мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке
Попов: переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке