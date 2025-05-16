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Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке - РИА Новости, 16.05.2025
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18:25 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017463877.html
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке
Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:25:00+03:00
2025-05-16T18:25:00+03:00
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евгений попов
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов. "Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.
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стамбул, россия, евгений попов, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, в мире
Стамбул, Россия, Евгений Попов, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, В мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке

Попов: переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская и украинская стороны вели переговоры в Стамбуле 16 мая на русском языке, речи об использовании переводчика, который присутствовал в помещении, не было, сообщил тележурналист "России 1" Евгений Попов.
"Разговор велся на русском языке. Не было даже и речи о том, чтобы использовать переводчика, который, к слову, присутствовал в помещении", - сообщил Попов.
Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатом встречи.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
16 мая, 16:30
 
СтамбулРоссияЕвгений ПоповВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаВ мире
 
 
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