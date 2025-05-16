https://ria.ru/20250516/peregovory-2017450481.html

Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием

Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием - РИА Новости, 16.05.2025

Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:47:00+03:00

2025-05-16T17:47:00+03:00

2025-05-16T17:47:00+03:00

здоровье - общество

россия

украина

стамбул

владимир сальдо

владимир мединский

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017360464_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_762de182a93b5a56b87c0e5681d3a775.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием. Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск в пятницу и продлились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена их результатом. "Первые прямые контакты за три года — это уже само по себе знаковое событие. Россия — страна, которая умеет слышать. Но и требовать она тоже умеет. Херсонская область, как и Донбасс, Луганщина, Запорожье, Крым — это Россия. Этот факт не обсуждается ни на каком форуме, ни в каком формате", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, если кто-то думает, что Россия нуждается в мирных переговорах больше, чем Киев, он глубоко ошибается. "Диалог — это всегда лучше, чем пушки. Но диалог возможен только тогда, когда он основан на уважении к реалиям, а не на попытках торговаться за то, что уже давно решено — и не в кабинетах, а на поле боя. Мы за мир, но не любой ценой. За нами — правда. А с такими аргументами мир всегда приходит на наших условиях", - подчеркнул губернатор. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.

https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017434904.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, украина, стамбул, владимир сальдо, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире