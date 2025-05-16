Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием
Сальдо: первые прямые контакты РФ и Украины за 3 года являются знаковым событием
© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием.
Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск в пятницу и продлились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена их результатом.
"Первые прямые контакты за три года — это уже само по себе знаковое событие. Россия — страна, которая умеет слышать. Но и требовать она тоже умеет. Херсонская область, как и Донбасс, Луганщина, Запорожье, Крым — это Россия. Этот факт не обсуждается ни на каком форуме, ни в каком формате", - сказал Сальдо журналистам.
По его словам, если кто-то думает, что Россия нуждается в мирных переговорах больше, чем Киев, он глубоко ошибается.
"Диалог — это всегда лучше, чем пушки. Но диалог возможен только тогда, когда он основан на уважении к реалиям, а не на попытках торговаться за то, что уже давно решено — и не в кабинетах, а на поле боя. Мы за мир, но не любой ценой. За нами — правда. А с такими аргументами мир всегда приходит на наших условиях", - подчеркнул губернатор.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.