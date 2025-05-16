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Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием - РИА Новости, 16.05.2025
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17:47 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017450481.html
Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием
Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием - РИА Новости, 16.05.2025
Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:47:00+03:00
2025-05-16T17:47:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием. Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск в пятницу и продлились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена их результатом. "Первые прямые контакты за три года — это уже само по себе знаковое событие. Россия — страна, которая умеет слышать. Но и требовать она тоже умеет. Херсонская область, как и Донбасс, Луганщина, Запорожье, Крым — это Россия. Этот факт не обсуждается ни на каком форуме, ни в каком формате", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, если кто-то думает, что Россия нуждается в мирных переговорах больше, чем Киев, он глубоко ошибается. "Диалог — это всегда лучше, чем пушки. Но диалог возможен только тогда, когда он основан на уважении к реалиям, а не на попытках торговаться за то, что уже давно решено — и не в кабинетах, а на поле боя. Мы за мир, но не любой ценой. За нами — правда. А с такими аргументами мир всегда приходит на наших условиях", - подчеркнул губернатор. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
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здоровье - общество, россия, украина, стамбул, владимир сальдо, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Сальдо, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Сальдо назвал переговоры России и Украины в Стамбуле знаковым событием

Сальдо: первые прямые контакты РФ и Украины за 3 года являются знаковым событием

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал состоявшиеся прямые переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле знаковым событием.
Переговоры РФ и Украины начались в 13.30 мск в пятницу и продлились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена их результатом.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
"Первые прямые контакты за три года — это уже само по себе знаковое событие. Россия — страна, которая умеет слышать. Но и требовать она тоже умеет. Херсонская область, как и Донбасс, Луганщина, Запорожье, Крым — это Россия. Этот факт не обсуждается ни на каком форуме, ни в каком формате", - сказал Сальдо журналистам.
По его словам, если кто-то думает, что Россия нуждается в мирных переговорах больше, чем Киев, он глубоко ошибается.
"Диалог — это всегда лучше, чем пушки. Но диалог возможен только тогда, когда он основан на уважении к реалиям, а не на попытках торговаться за то, что уже давно решено — и не в кабинетах, а на поле боя. Мы за мир, но не любой ценой. За нами — правда. А с такими аргументами мир всегда приходит на наших условиях", - подчеркнул губернатор.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
16 мая, 16:56
 
Здоровье - ОбществоРоссияУкраинаСтамбулВладимир СальдоВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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