Рейтинг@Mail.ru
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017434904.html
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X поддержал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:56:00+03:00
2025-05-16T16:56:00+03:00
в мире
украина
стамбул
россия
владимир мединский
рустем умеров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X поддержал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле."Огромный шаг к миру: впервые за три года украинцы и россияне за одним столом переговоров в Стамбуле", — указал Орбан.Советник также поблагодарил американское руководство за усилия в продвижении мирного процесса ради завершения боевых действий.Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, а также объявил о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной.Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция продлилась чуть менее двух часов. В пятницу также состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/putin-2017367482.html
https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html
украина
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4ecbdc10c33835cd41f9a5a899abf966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, стамбул, россия, владимир мединский, рустем умеров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле

Советник Орбан: переговоры России и Украины в Стамбуле — большой шаг к миру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X поддержал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.
«
"Огромный шаг к миру: впервые за три года украинцы и россияне за одним столом переговоров в Стамбуле", — указал Орбан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
16 мая, 14:06
Советник также поблагодарил американское руководство за усилия в продвижении мирного процесса ради завершения боевых действий.
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, а также объявил о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.
Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция продлилась чуть менее двух часов. В пятницу также состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа
16 мая, 12:11
 
В миреУкраинаСтамбулРоссияВладимир МединскийРустем УмеровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала