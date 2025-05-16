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"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X поддержал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:56:00+03:00
2025-05-16T16:56:00+03:00
2025-05-16T16:56:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X поддержал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле."Огромный шаг к миру: впервые за три года украинцы и россияне за одним столом переговоров в Стамбуле", — указал Орбан.Советник также поблагодарил американское руководство за усилия в продвижении мирного процесса ради завершения боевых действий.Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, а также объявил о масштабном обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной.Глава делегации Киева Рустем Умеров, в свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. По его словам, стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.Трехсторонняя встреча Россия — Украина — Турция продлилась чуть менее двух часов. В пятницу также состоялись переговоры делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/putin-2017367482.html
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В мире, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
Советник Орбан: переговоры России и Украины в Стамбуле — большой шаг к миру