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Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле
Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:46:00+03:00
2025-05-16T16:46:00+03:00
2025-05-16T17:11:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей с зелёными дипломатическими номерами покинули офис президента Турции в районе 16.30 после сделанных представителями Киева заявлений.
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Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле
Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-16T16:46
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PT0M09S
РИА Новости
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, стамбул, турция, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Стамбул, Турция, Киев, Россия, Украина
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле
Украинская делегация покинула место переговоров с Россией в Стамбуле