https://ria.ru/20250516/peregovory-2017427964.html

Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле

Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле

Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:46:00+03:00

2025-05-16T16:46:00+03:00

2025-05-16T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

стамбул

турция

киев

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017437575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7d2fff502641557b71d03a225565a90.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей с зелёными дипломатическими номерами покинули офис президента Турции в районе 16.30 после сделанных представителями Киева заявлений.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html

стамбул

турция

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-16T16:46 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, стамбул, турция, киев, россия, украина