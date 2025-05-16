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Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 16.05.2025 (обновлено: 17:11 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017427964.html
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле
Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:46:00+03:00
2025-05-16T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
стамбул
турция
киев
россия
украина
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько автомобилей с зелёными дипломатическими номерами покинули офис президента Турции в районе 16.30 после сделанных представителями Киева заявлений.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html
стамбул
турция
киев
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96
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Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле
Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, стамбул, турция, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Стамбул, Турция, Киев, Россия, Украина
Украинская делегация покинула место переговоров в Стамбуле

Украинская делегация покинула место переговоров с Россией в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация покидает место переговоров с Россией в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько автомобилей с зелёными дипломатическими номерами покинули офис президента Турции в районе 16.30 после сделанных представителями Киева заявлений.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреСтамбулТурцияКиевРоссияУкраина
 
 
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