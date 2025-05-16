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Рынок акций и рубль спокойно отреагировали на переговоры в Стамбуле

Рынок акций и рубль спокойно отреагировали на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Рынок акций и рубль спокойно отреагировали на переговоры в Стамбуле

Российский рынок акций и рубль спокойно реагируют на сообщения о начале переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, следует из данных Московской... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:45:00+03:00

2025-05-16T13:45:00+03:00

2025-05-16T14:23:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль спокойно реагируют на сообщения о начале переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.44 мск повышался на 0,17%, до 2844,97 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск повышался на 6 копеек, до 11,17 рубля.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, экономика