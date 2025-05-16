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Переговоры России и Украины проходят без прессы - РИА Новости, 16.05.2025
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13:44 16.05.2025 (обновлено: 13:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017358494.html
Переговоры России и Украины проходят без прессы
Переговоры России и Украины проходят без прессы - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины проходят без прессы
Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:44:00+03:00
2025-05-16T13:48:00+03:00
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом переговоров делегаций с приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его выступление было открытым.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/mir-2017359467.html
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96
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россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Переговоры России и Украины проходят без прессы

Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят без прессы

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом переговоров делегаций с приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его выступление было открытым.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине, считает Фидан
16 мая, 13:46
 
РоссияУкраинаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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