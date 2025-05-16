https://ria.ru/20250516/peregovory-2017358494.html

Переговоры России и Украины проходят без прессы

Переговоры России и Украины проходят без прессы - РИА Новости, 16.05.2025

Переговоры России и Украины проходят без прессы

Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:44:00+03:00

2025-05-16T13:44:00+03:00

2025-05-16T13:48:00+03:00

россия

украина

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017355687_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_fc8016ae80331d37ca1493082afe683e.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом переговоров делегаций с приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его выступление было открытым.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/mir-2017359467.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире