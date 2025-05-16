https://ria.ru/20250516/peregovory-2017358494.html
Переговоры России и Украины проходят без прессы
Переговоры России и Украины проходят без прессы - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины проходят без прессы
Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:44:00+03:00
2025-05-16T13:44:00+03:00
2025-05-16T13:48:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят в закрытом от прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом переговоров делегаций с приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его выступление было открытым.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250516/mir-2017359467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Переговоры России и Украины проходят без прессы
Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят без прессы