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Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2025
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время
Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:26:00+03:00
2025-05-16T13:26:00+03:00
2025-05-16T13:31:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции."Встреча в формате Турция-РФ-Украина под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартует в ближайшее время. Ко встрече присоединится глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил источник.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция, ибрагим калын, россия, хакан фидан, украина
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Турция, Ибрагим Калын, Россия, Хакан Фидан, Украина
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время
Переговоры России, Украины и Турции стартуют в ближайшее время в Стамбуле