Рейтинг@Mail.ru
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 16.05.2025 (обновлено: 13:31 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017351322.html
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2025
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время
Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:26:00+03:00
2025-05-16T13:31:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
турция
ибрагим калын
россия
хакан фидан
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции."Встреча в формате Турция-РФ-Украина под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартует в ближайшее время. Ко встрече присоединится глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил источник.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/kiev-2017349979.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция, ибрагим калын, россия, хакан фидан, украина
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Турция, Ибрагим Калын, Россия, Хакан Фидан, Украина
Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время

Переговоры России, Украины и Турции стартуют в ближайшее время в Стамбуле

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.
"Встреча в формате Турция-РФ-Украина под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартует в ближайшее время. Ко встрече присоединится глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил источник.
В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Киев пытался превратить переговоры в Стамбуле в шоу, заявил Мирошник
16 мая, 13:23
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреТурцияИбрагим КалынРоссияХакан ФиданУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала