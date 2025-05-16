https://ria.ru/20250516/peregovory-2017351322.html

Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время

Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2025

Источник: переговоры России, Украины и Турции начнутся в ближайшее время

Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:26:00+03:00

2025-05-16T13:26:00+03:00

2025-05-16T13:31:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартует в ближайшее время, к делегациям присоединится глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции."Встреча в формате Турция-РФ-Украина под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана стартует в ближайшее время. Ко встрече присоединится глава Национального управления разведки Турции (MİT) Ибрагим Калын", - сообщил источник.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.

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турция

россия

украина

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция, ибрагим калын, россия, хакан фидан, украина