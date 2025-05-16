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Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:12:00+03:00

2025-05-16T12:12:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Нет", - сказал источник, отвечая на вопрос, прибыла бы делегация РФ на переговоры.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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