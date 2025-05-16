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Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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12:12 16.05.2025 (обновлено: 12:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017314070.html
Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле
Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле
Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:12:00+03:00
2025-05-16T12:24:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Нет", - сказал источник, отвечая на вопрос, прибыла бы делегация РФ на переговоры.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017308137.html
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стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия
Стамбул, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия
Российская делегация еще не прибыла на место переговоров в Стамбуле

Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Автомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Российская делегация еще не прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Нет", - сказал источник, отвечая на вопрос, прибыла бы делегация РФ на переговоры.
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16 мая, 11:44
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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