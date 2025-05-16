https://ria.ru/20250516/peregovory-2017296098.html

В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины

В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины

Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в МИД Турции."Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция, стамбул, украина, хакан фидан