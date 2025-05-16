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В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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10:54 16.05.2025 (обновлено: 11:09 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017296098.html
В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины
В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины
Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:54:00+03:00
2025-05-16T11:09:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
турция
стамбул
украина
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в МИД Турции."Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, турция, стамбул, украина, хакан фидан
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Турция, Стамбул, Украина, Хакан Фидан
В Стамбуле начались переговоры Турции, США и Украины

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины

© Фото : МИД ТурцииТрехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины начались в Стамбуле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в МИД Турции.
"Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
15 мая, 12:48
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером глава МИД Турции провел встречу с российской делегацией. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреТурцияСтамбулУкраинаХакан Фидан
 
 
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