https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html

"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина

"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина - РИА Новости, 16.05.2025

"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина

Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:36:00+03:00

2025-05-16T10:36:00+03:00

2025-05-16T10:48:00+03:00

россия

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в Турцию, пишет Sky News."Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента, который, похоже, рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту, ведущемуся за тысячи километров от его собственной страны", — говорится в материале.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести глава государства Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017254742.html

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