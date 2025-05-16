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"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина - РИА Новости, 16.05.2025
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10:36 16.05.2025 (обновлено: 10:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина - РИА Новости, 16.05.2025
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина
Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:36:00+03:00
2025-05-16T10:48:00+03:00
россия
турция
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в Турцию, пишет Sky News."Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента, который, похоже, рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту, ведущемуся за тысячи километров от его собственной страны", — говорится в материале.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести глава государства Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html
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россия, турция, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Турция, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, отправив делегацию в Турцию, пишет Sky News.
«
"Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента, который, похоже, рад отдать России территории, чтобы положить конец конфликту, ведущемуся за тысячи километров от его собственной страны", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
16 мая, 09:24
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести глава государства Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации
16 мая, 01:14
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Западе одной фразой высмеяли Зеленского после встречи с Эрдоганом
16 мая, 05:37
 
РоссияТурцияСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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