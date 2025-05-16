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Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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08:56 16.05.2025 (обновлено: 15:21 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017264037.html
Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле
Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле
Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:56:00+03:00
2025-05-16T15:21:00+03:00
стамбул
украина
турция
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции."Трехсторонняя встреча в формате Турция — Россия — Украина начнется в 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что перед этим в 10:45 мск должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.Информации о том, пройдут ли сегодня четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции в Стамбуле, пока нет, отметил РИА Новости осведомленный источник.Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, российская делегация будет ожидать приезда украинской стороны на переговоры в Стамбуле с 10:00 мск.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017258465.html
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стамбул, украина, турция, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия
Стамбул, Украина, Турция, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия

Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле

© AP Photo / Dilara AcikgozВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Dilara Acikgoz
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции.
«
"Трехсторонняя встреча в формате Турция — Россия — Украина начнется в 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", — сказал собеседник агентства.
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Он также добавил, что перед этим в 10:45 мск должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.
Информации о том, пройдут ли сегодня четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции в Стамбуле, пока нет, отметил РИА Новости осведомленный источник.
Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, российская делегация будет ожидать приезда украинской стороны на переговоры в Стамбуле с 10:00 мск.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
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Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
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СтамбулУкраинаТурцияВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреРоссия
 
 
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