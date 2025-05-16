https://ria.ru/20250516/peregovory-2017264037.html

Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле

Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле

Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:56:00+03:00

2025-05-16T08:56:00+03:00

2025-05-16T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции."Трехсторонняя встреча в формате Турция — Россия — Украина начнется в 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что перед этим в 10:45 мск должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.Информации о том, пройдут ли сегодня четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции в Стамбуле, пока нет, отметил РИА Новости осведомленный источник.Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, российская делегация будет ожидать приезда украинской стороны на переговоры в Стамбуле с 10:00 мск.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017258465.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

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стамбул, украина, турция, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия