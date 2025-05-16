Источник рассказал о графике переговоров в Стамбуле
© AP Photo / Dilara AcikgozВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
© AP Photo / Dilara Acikgoz
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30 мск в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости в МИД Турции.
«
"Трехсторонняя встреча в формате Турция — Россия — Украина начнется в 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что перед этим в 10:45 мск должна состояться встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева.
Информации о том, пройдут ли сегодня четырехсторонние переговоры России, США, Украины и Турции в Стамбуле, пока нет, отметил РИА Новости осведомленный источник.
Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, российская делегация будет ожидать приезда украинской стороны на переговоры в Стамбуле с 10:00 мск.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11