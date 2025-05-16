https://ria.ru/20250516/peregovory-2017246440.html

Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве

Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве - РИА Новости, 16.05.2025

Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве

Президент России Владимир Путин продемонстрировал высший класс при подготовке к переговорам с Украиной в Стамбуле, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:21:00+03:00

2025-05-16T02:21:00+03:00

2025-05-16T12:08:00+03:00

стамбул

россия

киев

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продемонстрировал высший класс при подготовке к переговорам с Украиной в Стамбуле, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Путин подошел к этому максимально профессионально", — сказал он, комментируя работу российских представителей.По словам эксперта, уполномоченная главой государства делегация сразу продемонстрировала высокую квалификацию и нацеленность на достижение реального результата, в то время как украинская сторона не выразила ни малейшего желания заняться поиском решения проблемы."Вышла чехарда. Зеленский, конечно, думал сделать все по-своему — как его учили <…>. Бутафория. Он, собственно, всегда жил, бутафорией занимался. Это смысл его жизни был", — сказал Соскин, комментируя поведение главы киевского режима в день предполагаемых переговоров.В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Глава киевского режима ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016816219.html

https://ria.ru/20250514/tochka-2016780242.html

https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html

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стамбул, россия, киев, владимир путин