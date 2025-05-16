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Против пекарни в Перми подали более 30 исков о компенсации за отравление - РИА Новости, 16.05.2025
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23:27 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/pekarnya-2017511788.html
Против пекарни в Перми подали более 30 исков о компенсации за отравление
Против пекарни в Перми подали более 30 исков о компенсации за отравление - РИА Новости, 16.05.2025
Против пекарни в Перми подали более 30 исков о компенсации за отравление
Против пермской пекарни "Хлебницы", клиенты которой заявляли об отравлениях продукцией, подано более 30 исков о компенсациях на общую сумму более двух миллионов РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:27:00+03:00
2025-05-16T23:27:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Против пермской пекарни "Хлебницы", клиенты которой заявляли об отравлениях продукцией, подано более 30 исков о компенсациях на общую сумму более двух миллионов рублей, следует из данных районных судов. В начале года клиенты пермской пекарни "Хлебница" (ИП Гагарина) стали жаловаться на симптомы отравления после покупки готовой продукции (речь о выпечке и салатах). После этого Роспотребнадзор проверил торговые павильоны сети и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил при производстве и реализации пищи. Следователи возбудили дело о небезопасных услугах. "Пермяки обратились с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда, общая сумма требований превышает 2 миллиона рублей, поскольку отравление повлекло за собой не только физические страдания, но и моральный ущерб. На 16 мая в производстве находится 27 гражданских дел, связанных с отравлением в "Хлебнице", - говорится в сообщении Свердловского районного суда. Уточняется, что семь исков уже рассмотрены, требования по ним удовлетворены частично. Общая сумма компенсаций морального вреда составила 700 тысяч рублей, кроме того, ИП обязали заплатить штраф 352,7 тысячи рублей. Ответчик подал на решение жалобу, уточнили в судебном органе. Кроме того, в электронных картотеках Дзержинского и Мотовилихинского районных судов содержится четыре иска, связанных с возмещением ущерба (компенсация морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью), к предпринимателю Юлии Гагариной. Заявителями являются четыре физлица и Роспотребнадзор. По двум гражданским делам разбирательства в апреле приостановлены. "Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела. Производство приостановлено", - указано в материалах Дзержинского райсуда. В Мотовилихинском суде оба судебных процесса назначены на конец мая. Суммы исков не указываются.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, россия
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь, Россия
Против пекарни в Перми подали более 30 исков о компенсации за отравление

Против пекарни "Хлебницы" в Перми подали более 30 исков из-за отравлений

© СУ СК России по Пермскому краюСотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© СУ СК России по Пермскому краю
Сотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Против пермской пекарни "Хлебницы", клиенты которой заявляли об отравлениях продукцией, подано более 30 исков о компенсациях на общую сумму более двух миллионов рублей, следует из данных районных судов.
В начале года клиенты пермской пекарни "Хлебница" (ИП Гагарина) стали жаловаться на симптомы отравления после покупки готовой продукции (речь о выпечке и салатах). После этого Роспотребнадзор проверил торговые павильоны сети и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил при производстве и реализации пищи. Следователи возбудили дело о небезопасных услугах.
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16 мая, 21:24
"Пермяки обратились с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда, общая сумма требований превышает 2 миллиона рублей, поскольку отравление повлекло за собой не только физические страдания, но и моральный ущерб. На 16 мая в производстве находится 27 гражданских дел, связанных с отравлением в "Хлебнице", - говорится в сообщении Свердловского районного суда.
Уточняется, что семь исков уже рассмотрены, требования по ним удовлетворены частично. Общая сумма компенсаций морального вреда составила 700 тысяч рублей, кроме того, ИП обязали заплатить штраф 352,7 тысячи рублей. Ответчик подал на решение жалобу, уточнили в судебном органе.
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Кроме того, в электронных картотеках Дзержинского и Мотовилихинского районных судов содержится четыре иска, связанных с возмещением ущерба (компенсация морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью), к предпринимателю Юлии Гагариной. Заявителями являются четыре физлица и Роспотребнадзор. По двум гражданским делам разбирательства в апреле приостановлены.
"Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела. Производство приостановлено", - указано в материалах Дзержинского райсуда. В Мотовилихинском суде оба судебных процесса назначены на конец мая. Суммы исков не указываются.
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