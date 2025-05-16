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Оверчук рассказал о подготовке обоснования строительства Трансафганской ж/д

Оверчук рассказал о подготовке обоснования строительства Трансафганской ж/д - РИА Новости, 16.05.2025

Оверчук рассказал о подготовке обоснования строительства Трансафганской ж/д

Москва ожидает, что обоснование проекта строительства трансафганской железной дороги будет готово в начале 2026 года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:10:00+03:00

2025-05-16T11:10:00+03:00

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экономика

москва

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что обоснование проекта строительства трансафганской железной дороги будет готово в начале 2026 года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Для реализации этого проекта ведется большая инфраструктурная работа на территории Афганистана. Мы уже приступили к этой работе. Российские и узбекские железнодорожники осуществляют совместную подготовку технико-экономического обоснования по строительству трансафганской железной дороги. Ожидаем, что обоснование этого проекта будет готово в начале 2026 года", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250516/afganistan-2017279937.html

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экономика, москва, россия, афганистан, алексей оверчук