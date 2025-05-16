Оверчук рассказал о подготовке обоснования строительства Трансафганской ж/д
Оверчук: обоснование трансафганской ж/д дороги будет готово в начале 2026 года
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Москва ожидает, что обоснование проекта строительства трансафганской железной дороги будет готово в начале 2026 года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Для реализации этого проекта ведется большая инфраструктурная работа на территории Афганистана. Мы уже приступили к этой работе. Российские и узбекские железнодорожники осуществляют совместную подготовку технико-экономического обоснования по строительству трансафганской железной дороги. Ожидаем, что обоснование этого проекта будет готово в начале 2026 года", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".