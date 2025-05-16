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Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений - РИА Новости, 16.05.2025
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:34:00+03:00
2025-05-16T10:34:00+03:00
2025-05-16T11:00:00+03:00
экономика
россия
афганистан
алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования."Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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экономика, россия, афганистан, алексей оверчук
Экономика, Россия, Афганистан, Алексей Оверчук
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
Оверчук: Россия готова помочь Афганистану в добыче полезных ископаемых