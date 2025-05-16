https://ria.ru/20250516/overchuk-2017284430.html

Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений

Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений - РИА Новости, 16.05.2025

Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений

Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:34:00+03:00

2025-05-16T10:34:00+03:00

2025-05-16T11:00:00+03:00

экономика

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования."Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html

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экономика, россия, афганистан, алексей оверчук