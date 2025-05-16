Рейтинг@Mail.ru
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 16.05.2025 (обновлено: 11:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/overchuk-2017284430.html
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений - РИА Новости, 16.05.2025
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:34:00+03:00
2025-05-16T11:00:00+03:00
экономика
россия
афганистан
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования."Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, афганистан, алексей оверчук
Экономика, Россия, Афганистан, Алексей Оверчук
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений

Оверчук: Россия готова помочь Афганистану в добыче полезных ископаемых

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования.
"Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
16 мая, 10:52
 
ЭкономикаРоссияАфганистанАлексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала