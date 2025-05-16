https://ria.ru/20250516/otpusk-2017247294.html

Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц

Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 16.05.2025

Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц

Наиболее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июль, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:48:00+03:00

2025-05-16T02:48:00+03:00

2025-05-16T02:48:00+03:00

туризм

россия

новости - туризм

юлия санина

работа.ру

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июль, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году стал июль из-за большого количества в нем рабочих дней", - сказала Санина. Она объяснила, что логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период. Согласно данным сервиса, наиболее популярным летним месяцем для отпуска среди жителей России является июль, его выбирают 40%. Треть (32%) отправляются на отдых в августе, а четверть (25%) - в июне.

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россия, новости - туризм, юлия санина, работа.ру