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Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц
Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц - РИА Новости, 16.05.2025
Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц
Наиболее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июль, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:48:00+03:00
2025-05-16T02:48:00+03:00
2025-05-16T02:48:00+03:00
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юлия санина
работа.ру
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июль, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году стал июль из-за большого количества в нем рабочих дней", - сказала Санина. Она объяснила, что логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период. Согласно данным сервиса, наиболее популярным летним месяцем для отпуска среди жителей России является июль, его выбирают 40%. Треть (32%) отправляются на отдых в августе, а четверть (25%) - в июне.
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россия, новости - туризм, юлия санина, работа.ру
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт назвала самый выгодный для отпуска летний месяц
Директор Санина: наиболее выгодным для отпуска летним месяцем является июль