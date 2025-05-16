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В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 16.05.2025
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20:00 16.05.2025 (обновлено: 20:09 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/orlean-2017488382.html
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 16.05.2025
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы
Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли. РИА Новости, 16.05.2025
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли."Нас уведомили о приблизительно 11 заключенных, которые сбежали из-под стражи. Все они - взрослые мужчины", - сказал Гудли на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html
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в мире, новый орлеан, сша
В мире, Новый Орлеан, США
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы

В американском Новом Орлеане 11 вооруженных заключенных сбежали из тюрьмы

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли.
"Нас уведомили о приблизительно 11 заключенных, которые сбежали из-под стражи. Все они - взрослые мужчины", - сказал Гудли на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
Триполи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы
14 мая, 04:16
 
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