https://ria.ru/20250516/orlean-2017488382.html

В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы

В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 16.05.2025

В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы

Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли. РИА Новости, 16.05.2025

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли."Нас уведомили о приблизительно 11 заключенных, которые сбежали из-под стражи. Все они - взрослые мужчины", - сказал Гудли на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html

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