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В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 16.05.2025
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы
Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Одиннадцать обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста в американском Новом Орлеане, сообщил глава бюро местной полиции Кристофер Гудли."Нас уведомили о приблизительно 11 заключенных, которые сбежали из-под стражи. Все они - взрослые мужчины", - сказал Гудли на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
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в мире, новый орлеан, сша
В мире, Новый Орлеан, США
В Новом Орлеане 11 заключенных сбежали из тюрьмы
В американском Новом Орлеане 11 вооруженных заключенных сбежали из тюрьмы