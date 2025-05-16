https://ria.ru/20250516/opasnost-2017300764.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:10:00+03:00

2025-05-16T11:10:00+03:00

2025-05-16T11:10:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20250113/dnr-1993540739.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, безопасность