https://ria.ru/20250516/opasnost-2017300764.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:10:00+03:00
2025-05-16T11:10:00+03:00
2025-05-16T11:10:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20250113/dnr-1993540739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо сообщил об авиационной опасности в Херсонской области