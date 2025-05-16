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ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации - РИА Новости, 16.05.2025
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20:16 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/oon-2017491060.html
ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации
ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации - РИА Новости, 16.05.2025
ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации
ООН не была вовлечена в прямые переговоры РФ и Украины, соответствующего запроса от сторон не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:16:00+03:00
2025-05-16T20:16:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ООН, 16 мая - РИА Новости. ООН не была вовлечена в прямые переговоры РФ и Украины, соответствующего запроса от сторон не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей. "ООН не участвовала в текущих переговорах, которые проходят сегодня... Запроса не было", – сказала она в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации

ООН не участвовала в прямых переговорах России и Украины, запроса не было

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 16 мая - РИА Новости. ООН не была вовлечена в прямые переговоры РФ и Украины, соответствующего запроса от сторон не было, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей.
"ООН не участвовала в текущих переговорах, которые проходят сегодня... Запроса не было", – сказала она в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Нидерландская журналистка оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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