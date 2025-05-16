https://ria.ru/20250516/oon-2017488195.html

Гатилов направил в ООН документ о подавлении свободы слова в 15 странах

Гатилов направил в ООН документ о подавлении свободы слова в 15 странах - РИА Новости, 16.05.2025

Гатилов направил в ООН документ о подавлении свободы слова в 15 странах

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов вновь направил в адрес Управления Верховного комиссара ООН по правам человека документ с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:00:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов вновь направил в адрес Управления Верховного комиссара ООН по правам человека документ с конкретными примерами подавления свободы слова и преследования российских журналистов и СМИ более чем в 15 западных странах, сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Женеве в своем Telegram-канале. "Вчера направили в адрес Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) очередной документ, в котором приводятся конкретные примеры систематического подавления свободы слова, преследования российских журналистов и СМИ более чем в 15 западных странах", - сказано в публикации. Уточняется, что в соответствующей ноте постпредство РФ потребовало довести изложенные факты до сведения главы УВКПЧ Фолькера Тюрка, спецдокладчика ООН по вопросам свободы мнений и их свободного выражения Ирене Хан, а также членов Комитета по правам человека. "Рассчитываю, что у Верховного комиссара и экспертов-правозащитников, упорно закрывающих глаза на творящийся в западных странах произвол в данной сфере, всё же проснётся совесть и они смогут дать, наконец, принципиальную оценку вопиющим фактам преследования российских СМИ", - приводятся в публикации слова Гатилова. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников. Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).

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в мире, россия, женева (город), греция, геннадий гатилов, мария захарова, оон, евросоюз, европарламент