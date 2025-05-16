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В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:35:00+03:00

2025-05-16T17:35:00+03:00

2025-05-16T21:43:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ООН, 16 мая - РИА Новости. ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак, комментируя состоявшиеся переговоры РФ и Украины."Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", - сказал Хак.Заместитель представителя генсека ООН Стефани Тремблей в ходе брифинга для журналистов также приветствовала проведение переговоров."Мы надеемся, что этот процесс приведет к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине, что послужит важным шагом на пути к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказала она при этом, отметив, что ООН готова подержать мирные усилия.Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/stambul-2017493318.html

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