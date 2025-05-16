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В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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17:35 16.05.2025 (обновлено: 21:43 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/oon-2017446395.html
В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле
В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле
ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:35:00+03:00
2025-05-16T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
фархан хак
москва
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ООН, 16 мая - РИА Новости. ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак, комментируя состоявшиеся переговоры РФ и Украины."Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", - сказал Хак.Заместитель представителя генсека ООН Стефани Тремблей в ходе брифинга для журналистов также приветствовала проведение переговоров."Мы надеемся, что этот процесс приведет к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине, что послужит важным шагом на пути к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказала она при этом, отметив, что ООН готова подержать мирные усилия.Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/stambul-2017493318.html
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017487771.html
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в мире, россия, украина, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, фархан хак, москва, владимир мединский, стамбул, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Фархан Хак, Москва, Владимир Мединский, Стамбул, Рустем Умеров
В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

ООН поприветствовала усилия по достижению мира между Москвой и Киевом

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 16 мая - РИА Новости. ООН приветствует усилия по достижению мира между Москвой и Киевом, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак, комментируя состоявшиеся переговоры РФ и Украины.
"Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", - сказал Хак.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 20:33
Заместитель представителя генсека ООН Стефани Тремблей в ходе брифинга для журналистов также приветствовала проведение переговоров.
"Мы надеемся, что этот процесс приведет к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине, что послужит важным шагом на пути к созданию условий для справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказала она при этом, отметив, что ООН готова подержать мирные усилия.
Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Фархан ХакМоскваВладимир МединскийСтамбулРустем Умеров
 
 
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