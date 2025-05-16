https://ria.ru/20250516/ogon-2017375059.html

В Забайкалье ликвидировали угрозу перехода огня на 40 населенных пунктов

В Забайкалье ликвидировали угрозу перехода огня на 40 населенных пунктов - РИА Новости, 16.05.2025

В Забайкалье ликвидировали угрозу перехода огня на 40 населенных пунктов

Сотрудникам МЧС в первой декаде мая удалось ликвидировать угрозу перехода огня на 40 населенных пунктов и объектов экономики в Забайкальском крае, рассказали... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:30:00+03:00

2025-05-16T14:30:00+03:00

2025-05-16T14:30:00+03:00

забайкальский край

читинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудникам МЧС в первой декаде мая удалось ликвидировать угрозу перехода огня на 40 населенных пунктов и объектов экономики в Забайкальском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В первой декаде мая подразделения главного управления МЧС по Забайкальскому краю ликвидировали угрозы 40 населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что большая часть угроз приходилась на Читинский район. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 10 человек, включая шесть детей, и эвакуировать в безопасные районы более 500 человек. "В настоящее время продолжают действовать 35 лесных пожаров, угрожающих населённым пунктам, включая станцию Кука и село Танха. Сегодня самолёт Бе-200ЧС ликвидировал загорание кромки лесного пожара площадью 40 гектаров в районе эко-курорта Кука. Воздушным судном совершенно 5 сбросов общим объемом 40 тонн воды. Для защиты населённого пункта задействована группировка более чем 70 человек и 17 единиц техники.", - отмечают спасатели.

https://ria.ru/20250516/zabajkale-2017362964.html

https://ria.ru/20250515/pozhar-2017052819.html

забайкальский край

читинский район

россия

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забайкальский край, читинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия