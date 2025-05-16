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Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык

Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык - РИА Новости, 16.05.2025

Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык

Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T06:56:00+03:00

2025-05-16T06:56:00+03:00

2025-05-16T06:56:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 16 мая – РИА Новости. Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Центре языковой подготовки министерства обороны Республики Индонезия, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. По его словам, в четверг состоялась встреча руководства Русского дома в Джакарте с представителями Центра языковой подготовки министерства обороны Индонезии. Индонезийскую сторону на переговорах представил директор Центра, бригадный генерал вооруженных сил Индонезии Херу Прайитно, а также руководители профильных подразделений и преподавательский состав. "Ключевым итогом встречи стало достижение договоренности о запуске в июне 2025 года интенсивного курса русского языка для офицерского состава вооруженных сил Индонезии. Программа будет специально адаптирована под потребности военных специалистов и направлена на повышение языковой подготовки, развитие профессиональной коммуникации и укрепление стратегического партнерства между Россией и Индонезией", - отметил глава Русского дома. Он отметил, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в области гуманитарного взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. "В числе приоритетных направлений — увеличение числа преподавателей русского языка, расширение программ обучения. Считаем эту инициативу своевременным шагом к качественному повышению взаимопонимания наших стран. Знание языка, как известно, помогает преодолевать барьеры между народами. Мы рады, что совсем скоро офицеры вооруженных сил Индонезии заговорят по-русски", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250425/indonezija-2013342354.html

https://ria.ru/20250416/indoneziya-2011493903.html

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в мире, индонезия, джакарта, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)