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Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык - РИА Новости, 16.05.2025
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06:56 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ofitsery-2017256960.html
Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык
Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык - РИА Новости, 16.05.2025
Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык
Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:56:00+03:00
2025-05-16T06:56:00+03:00
в мире
индонезия
джакарта
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДЖАКАРТА, 16 мая – РИА Новости. Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Центре языковой подготовки министерства обороны Республики Индонезия, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. По его словам, в четверг состоялась встреча руководства Русского дома в Джакарте с представителями Центра языковой подготовки министерства обороны Индонезии. Индонезийскую сторону на переговорах представил директор Центра, бригадный генерал вооруженных сил Индонезии Херу Прайитно, а также руководители профильных подразделений и преподавательский состав. "Ключевым итогом встречи стало достижение договоренности о запуске в июне 2025 года интенсивного курса русского языка для офицерского состава вооруженных сил Индонезии. Программа будет специально адаптирована под потребности военных специалистов и направлена на повышение языковой подготовки, развитие профессиональной коммуникации и укрепление стратегического партнерства между Россией и Индонезией", - отметил глава Русского дома. Он отметил, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в области гуманитарного взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. "В числе приоритетных направлений — увеличение числа преподавателей русского языка, расширение программ обучения. Считаем эту инициативу своевременным шагом к качественному повышению взаимопонимания наших стран. Знание языка, как известно, помогает преодолевать барьеры между народами. Мы рады, что совсем скоро офицеры вооруженных сил Индонезии заговорят по-русски", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250425/indonezija-2013342354.html
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в мире, индонезия, джакарта, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Индонезия, Джакарта, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык

Офицерский состав ВС Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
Флаг Индонезии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 16 мая – РИА Новости. Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Центре языковой подготовки министерства обороны Республики Индонезия, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
По его словам, в четверг состоялась встреча руководства Русского дома в Джакарте с представителями Центра языковой подготовки министерства обороны Индонезии. Индонезийскую сторону на переговорах представил директор Центра, бригадный генерал вооруженных сил Индонезии Херу Прайитно, а также руководители профильных подразделений и преподавательский состав.
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"Ключевым итогом встречи стало достижение договоренности о запуске в июне 2025 года интенсивного курса русского языка для офицерского состава вооруженных сил Индонезии. Программа будет специально адаптирована под потребности военных специалистов и направлена на повышение языковой подготовки, развитие профессиональной коммуникации и укрепление стратегического партнерства между Россией и Индонезией", - отметил глава Русского дома.
Он отметил, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в области гуманитарного взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
"В числе приоритетных направлений — увеличение числа преподавателей русского языка, расширение программ обучения. Считаем эту инициативу своевременным шагом к качественному повышению взаимопонимания наших стран. Знание языка, как известно, помогает преодолевать барьеры между народами. Мы рады, что совсем скоро офицеры вооруженных сил Индонезии заговорят по-русски", - добавил собеседник агентства.
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В миреИндонезияДжакартаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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