Офицеры вооруженных сил Индонезии будут изучать русский язык
Офицерский состав ВС Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне
© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 16 мая – РИА Новости. Офицерский состав вооруженных сил Индонезии пройдёт интенсивный курс русского языка в июне этого года, соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Центре языковой подготовки министерства обороны Республики Индонезия, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
По его словам, в четверг состоялась встреча руководства Русского дома в Джакарте с представителями Центра языковой подготовки министерства обороны Индонезии. Индонезийскую сторону на переговорах представил директор Центра, бригадный генерал вооруженных сил Индонезии Херу Прайитно, а также руководители профильных подразделений и преподавательский состав.
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"Ключевым итогом встречи стало достижение договоренности о запуске в июне 2025 года интенсивного курса русского языка для офицерского состава вооруженных сил Индонезии. Программа будет специально адаптирована под потребности военных специалистов и направлена на повышение языковой подготовки, развитие профессиональной коммуникации и укрепление стратегического партнерства между Россией и Индонезией", - отметил глава Русского дома.
Он отметил, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в области гуманитарного взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
"В числе приоритетных направлений — увеличение числа преподавателей русского языка, расширение программ обучения. Считаем эту инициативу своевременным шагом к качественному повышению взаимопонимания наших стран. Знание языка, как известно, помогает преодолевать барьеры между народами. Мы рады, что совсем скоро офицеры вооруженных сил Индонезии заговорят по-русски", - добавил собеседник агентства.