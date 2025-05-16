В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России
В Одессе постамент демонтированного памятника Екатерине II раскрасили в триколор
© Фото : соцсетиНеизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага
© Фото : соцсети
Неизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага, сообщило украинское издание "Правда ТУТ NEWS".
"Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага", — говорится в материале.
В свою очередь, в полиции рассказали, что инцидент произошел в пятницу, на месте происшествия ведутся работы по установлению личности причастных. После выяснения обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему, добавили там.
Памятник Екатерине II был установлен на Екатерининской площади в Одессе в 1900 году. В декабре 2022-го городские власти его демонтировали. После сноса монумента остался пустой массивный постамент. С него убрали все скульптуры, надписи и декоративные элементы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
25 февраля, 17:19