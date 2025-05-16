https://ria.ru/20250516/odessa-2017385431.html

В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России

В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России - РИА Новости, 16.05.2025

В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России

Неизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага, сообщило украинское РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:06:00+03:00

2025-05-16T15:06:00+03:00

2025-05-16T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные в Одессе раскрасили элемент постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага, сообщило украинское издание "Правда ТУТ NEWS"."Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага", — говорится в материале. В свою очередь, в полиции рассказали, что инцидент произошел в пятницу, на месте происшествия ведутся работы по установлению личности причастных. После выяснения обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему, добавили там. Памятник Екатерине II был установлен на Екатерининской площади в Одессе в 1900 году. В декабре 2022-го городские власти его демонтировали. После сноса монумента остался пустой массивный постамент. С него убрали все скульптуры, надписи и декоративные элементы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250502/zakharova-2014633228.html

https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html

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в мире, украина, одесса, россия, екатерина ii, сергей лавров