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Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T00:14:00+03:00
2025-05-16T00:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Всего выпущено 63 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html
украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса