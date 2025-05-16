https://ria.ru/20250516/oblast-2017302499.html

Новгородская область отправит больше тонны гумпомощи бойцам СВО

Новгородская область отправит больше тонны гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 16.05.2025

Новгородская область отправит больше тонны гумпомощи бойцам СВО

Больше тонны гуманитарного груза бойцам специальной военной операции и жителям Луганска и Донецка будет отправлено из Новгородской области, сообщает Народный... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:19:00+03:00

2025-05-16T11:19:00+03:00

2025-05-16T11:48:00+03:00

надежные люди

луганск

донецк

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Больше тонны гуманитарного груза бойцам специальной военной операции и жителям Луганска и Донецка будет отправлено из Новгородской области, сообщает Народный фронт региона. Уточняется, что это будет уже 36-я поездка Народного фронта региона в зону проведения СВО. Помощь помогли собрать ветераны Бронницкого поселения, новгородские предприниматели, школьники и неравнодушные жители. "Больше тонны гуманитарного груза бойцам и мирным жителям Луганска и Донецка направятся из Новгородской области… У бойцов традиционный запрос: маскировочные сети и костюмы. Их передали школьники города Сольцы. А также черенки для лопат, сами лопаты, пять рулонов транспортной ленты, которая служит бронёй для военных машин", - говорится в сообщении. Кроме того, волонтеры доставят бойцам генератор, бензопилы, более 500 банок каш с мясом лося, продукты питания длительного хранения, термобельё и средства личной гигиены. А для детей из детских домов городов Перевальск и Алчевск привезут игрушки.

https://ria.ru/20250403/svo-2009203938.html

луганск

донецк

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, донецк, новгородская область