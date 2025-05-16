Новгородская область отправит больше тонны гумпомощи бойцам СВО
Новгородцы отправят тонну гумпомощи бойцам СВО, жителям Луганска и Донецка
© Фото : Народный фронт | Новгородская область/ВКонтактеНовгородцы отправят более тонны гумпомощи бойцам, а также жителям ЛНР и ДНР
Новгородцы отправят более тонны гумпомощи бойцам, а также жителям ЛНР и ДНР
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Больше тонны гуманитарного груза бойцам специальной военной операции и жителям Луганска и Донецка будет отправлено из Новгородской области, сообщает Народный фронт региона.
Уточняется, что это будет уже 36-я поездка Народного фронта региона в зону проведения СВО. Помощь помогли собрать ветераны Бронницкого поселения, новгородские предприниматели, школьники и неравнодушные жители.
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"Больше тонны гуманитарного груза бойцам и мирным жителям Луганска и Донецка направятся из Новгородской области… У бойцов традиционный запрос: маскировочные сети и костюмы. Их передали школьники города Сольцы. А также черенки для лопат, сами лопаты, пять рулонов транспортной ленты, которая служит бронёй для военных машин", - говорится в сообщении.
Кроме того, волонтеры доставят бойцам генератор, бензопилы, более 500 банок каш с мясом лося, продукты питания длительного хранения, термобельё и средства личной гигиены. А для детей из детских домов городов Перевальск и Алчевск привезут игрушки.