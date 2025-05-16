https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html

У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус

У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус - РИА Новости, 16.05.2025

У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус

Норовирус обнаружили у отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле, на пищеблоке выявлены нарушения при хранении пищевой продукции, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:34:00+03:00

2025-05-16T19:34:00+03:00

2025-05-16T19:35:00+03:00

происшествия

шумерля

россия

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017054822_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_bf8806e57504f78c1fcd96df4e01128a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Норовирус обнаружили у отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле, на пищеблоке выявлены нарушения при хранении пищевой продукции, сообщает Роспотребнадзор региона. В четверг минздрав региона заявил, что 44 человека - 43 ученика гимназии №8 города Шумерля и один взрослый - обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, девять детей госпитализировали. Региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). "Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции среди учащихся МБОУ "Гимназия №8" города Шумерля... При лабораторном исследовании у заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что на пищеблоке выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, отсутствию товаросопроводительной документации, укомплектованности штата сотрудников. В адрес гимназии выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В отношении организатора питания возбуждено дело об административном правонарушении, введен запрет деятельности. Учреждение находится на дистанционном обучении, уточняет Роспотребнадзор. Симптомами норовируса являются тошнота, рвота, диарея, слабость, боли в животе, иногда повышенная температура. Болезнь обычно протекает быстро, но в острой форме.

https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html

https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html

шумерля

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шумерля, россия, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)