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У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус - РИА Новости, 16.05.2025
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19:34 16.05.2025 (обновлено: 19:35 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус - РИА Новости, 16.05.2025
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус
Норовирус обнаружили у отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле, на пищеблоке выявлены нарушения при хранении пищевой продукции, сообщает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:34:00+03:00
2025-05-16T19:35:00+03:00
происшествия
шумерля
россия
чувашская республика (чувашия)
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следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Норовирус обнаружили у отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле, на пищеблоке выявлены нарушения при хранении пищевой продукции, сообщает Роспотребнадзор региона. В четверг минздрав региона заявил, что 44 человека - 43 ученика гимназии №8 города Шумерля и один взрослый - обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, девять детей госпитализировали. Региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). "Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции среди учащихся МБОУ "Гимназия №8" города Шумерля... При лабораторном исследовании у заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что на пищеблоке выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, отсутствию товаросопроводительной документации, укомплектованности штата сотрудников. В адрес гимназии выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В отношении организатора питания возбуждено дело об административном правонарушении, введен запрет деятельности. Учреждение находится на дистанционном обучении, уточняет Роспотребнадзор. Симптомами норовируса являются тошнота, рвота, диарея, слабость, боли в животе, иногда повышенная температура. Болезнь обычно протекает быстро, но в острой форме.
https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html
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происшествия, шумерля, россия, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шумерля, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус

У отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле обнаружили норовирус

© Фото : СУ СКР по Чувашии/ВКонтактеРабота СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : СУ СКР по Чувашии/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Норовирус обнаружили у отравившихся учеников гимназии в чувашской Шумерле, на пищеблоке выявлены нарушения при хранении пищевой продукции, сообщает Роспотребнадзор региона.
В четверг минздрав региона заявил, что 44 человека - 43 ученика гимназии №8 города Шумерля и один взрослый - обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, девять детей госпитализировали. Региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
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"Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острой кишечной инфекции среди учащихся МБОУ "Гимназия №8" города Шумерля... При лабораторном исследовании у заболевших обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что на пищеблоке выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе по хранению пищевой продукции, отсутствию товаросопроводительной документации, укомплектованности штата сотрудников. В адрес гимназии выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В отношении организатора питания возбуждено дело об административном правонарушении, введен запрет деятельности. Учреждение находится на дистанционном обучении, уточняет Роспотребнадзор.
Симптомами норовируса являются тошнота, рвота, диарея, слабость, боли в животе, иногда повышенная температура. Болезнь обычно протекает быстро, но в острой форме.
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ПроисшествияШумерляРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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