"Сбежал из цирка": как наследник Никулина платит рубль за бизнес в России
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сын легендарного Юрия Никулина управляет знаменитым московским цирком на особых условиях. Но при этом, по некоторым данным, приобрел элитную недвижимость в Монако и имеет вид на жительство княжества. Что стоит за этой историей? Как директор одного из главных российских цирков совмещает работу в России с европейскими связями? И почему его международные контакты вызывают вопросы у коллег по цеху и общественности?
Особые условия для цирка
Цирк на Цветном бульваре располагается на одной из самых престижных территорий центра Москвы. Согласно официальной информации, "Закрытому акционерному обществу "Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре" предоставляется государственная преференция в виде установления ставки арендной платы в особом порядке сроком по 11 марта 2043 года в размере 1 рубль за квадратный метр в год за нежилое здание общей площадью 18,117 тысячи квадратных метров, расположенное по адресу: Цветной бульвар, дом 13, строение 1".
Такие льготные условия — редкость даже для культурных учреждений столицы. Цирк Никулина, не входящий в структуру Росгосцирка, сохраняет независимость и пользуется особым положением в российской культурной сфере.
Уголок Юрия Никулина в музее цирка
Уголок Юрия Никулина в музее цирка
Сказка директора
В интервью в 2021 году Максим Никулин рассказывал о своей жизни в Монако. По его словам, квартира находится в Старом городе, в непосредственной близости от княжеского дворца.
"Мы с женой живем в Монако. Раньше были гражданами Франции, но из-за высоких налогов поменяли гражданство. Поскольку я дружен с принцессой Монако Стефанией, мы стали ее подданными." — поделился Максим Юрьевич.
Позже его сын Юрий Никулин-младший подтвердил, что у отца действительно есть "небольшая квартира в Монако, купленная в ипотеку, и вид на жительство", однако уточнил, что гражданства другой страны у Максима Никулина нет.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"
Генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"
При этом в 2023 году сам Максим категорически отрицал связь с Европой, заявляя, что живет и работает в России, а о переезде не думает.
Скандальный фестиваль с сомнительными связями
Определенный резонанс вызвало решение Максима Никулина пригласить австралийскую цирковую артистку Жасмин Страгу в жюри II Международного фестиваля циркового искусства "Артист" в сентябре 2024 года.
Это приглашение вызвало критику со стороны некоторых общественных деятелей и коллег, включая народного артиста России Эдгарда Запашного. Причина — Страга ранее публично выражала поддержку Украине.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДрессировщик Андрей Широкалов выступает с аттракционом "Смешанная группа хищников" в Цирке Никулина на Цветном бульваре в новой программе "Золотой сезон"
Дрессировщик Андрей Широкалов выступает с аттракционом "Смешанная группа хищников" в Цирке Никулина на Цветном бульваре в новой программе "Золотой сезон"
Депутат Госдумы Ольга Германова назвала приглашение Страги вопросом, требующим проверки. В ответ представители цирка подчеркнули, что австралийская артистка помогала исключительно цирковым школам.
Противоречивая ситуация
Интересно, что сам Максим Никулин находится под украинскими санкциями с января 2023 года из-за поддержки специальной военной операции. Более того, он даже участвовал в доставке автотехники и медикаментов для российской 305-й бригады в 2022 году.
Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, Никулин помогает российским военным, с другой — приглашает в Россию людей с сомнительной политической позицией. Народный артист России Эдгард Запашный не стеснялся в выражениях, критикуя такую двойственную позицию.
© Фото : Общественный штаб/ВКонтактеГенеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве
Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России в Москве
"Тишина" вместо патриотической позиции
Особое раздражение у общественности вызывает молчание Максима Никулина. В отличие от многих деятелей культуры, он избегает четких публичных заявлений о своей позиции по специальной военной операции.
Эдгард Запашный и другие коллеги по цирковому искусству упрекают его в том, что он предпочитает "отмалчиваться" по важнейшим вопросам современности. В 2023 году даже ходили слухи, что Никулин якобы планировал уехать из России, если цирк перестанет получать финансирование.
Эдгард Запашный
Дети Никулина — между Россией и Европой
Семья Никулиных географически разделена. Старшая дочь Максима, Мария (1981 г.р.), живет в Германии и работает нейрохирургом. По словам самого Никулина, они "почти не видятся".
Два сына — Юрий (1986 г.р.) и Максим-младший (1988 г.р.) — остались в России и занимают руководящие должности в цирке на Цветном бульваре. Юрий возглавляет отдел рекламы и спецпроектов, а Максим-младший отвечает за зарубежные гастроли. Именно они пытаются сглаживать скандалы, связанные с их отцом.
© РИА Новости / Лев Носов | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади
Народный артист СССР Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади
Вопросы без ответов
История с сыном великого артиста оставляет много вопросов. Как совмещать руководство одним из главных цирков России с жизнью за рубежом? Насколько уместны международные контакты с представителями стран, занимающих неоднозначную позицию по отношению к России?
Сам Максим Никулин предпочитает не комментировать эти темы. А в это время цирк, созданный его отцом, продолжает работать под вывеской "Никулин", но с какими ценностями и для кого — большой вопрос.