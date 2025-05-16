https://ria.ru/20250516/nikulin-2017333383.html

"Сбежал из цирка": как наследник Никулина платит рубль за бизнес в России

"Сбежал из цирка": как наследник Никулина платит рубль за бизнес в России - РИА Новости, 16.05.2025

"Сбежал из цирка": как наследник Никулина платит рубль за бизнес в России

Сын легендарного Юрия Никулина управляет знаменитым московским цирком на особых условиях. Но при этом, по некоторым данным, приобрел элитную недвижимость в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:58:00+03:00

2025-05-16T19:58:00+03:00

2025-05-16T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сын легендарного Юрия Никулина управляет знаменитым московским цирком на особых условиях. Но при этом, по некоторым данным, приобрел элитную недвижимость в Монако и имеет вид на жительство княжества. Что стоит за этой историей? Как директор одного из главных российских цирков совмещает работу в России с европейскими связями? И почему его международные контакты вызывают вопросы у коллег по цеху и общественности?Особые условия для циркаЦирк на Цветном бульваре располагается на одной из самых престижных территорий центра Москвы. Согласно официальной информации, "Закрытому акционерному обществу "Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре" предоставляется государственная преференция в виде установления ставки арендной платы в особом порядке сроком по 11 марта 2043 года в размере 1 рубль за квадратный метр в год за нежилое здание общей площадью 18,117 тысячи квадратных метров, расположенное по адресу: Цветной бульвар, дом 13, строение 1".Такие льготные условия — редкость даже для культурных учреждений столицы. Цирк Никулина, не входящий в структуру Росгосцирка, сохраняет независимость и пользуется особым положением в российской культурной сфере.Сказка директораВ интервью в 2021 году Максим Никулин рассказывал о своей жизни в Монако. По его словам, квартира находится в Старом городе, в непосредственной близости от княжеского дворца."Мы с женой живем в Монако. Раньше были гражданами Франции, но из-за высоких налогов поменяли гражданство. Поскольку я дружен с принцессой Монако Стефанией, мы стали ее подданными." — поделился Максим Юрьевич.Позже его сын Юрий Никулин-младший подтвердил, что у отца действительно есть "небольшая квартира в Монако, купленная в ипотеку, и вид на жительство", однако уточнил, что гражданства другой страны у Максима Никулина нет.При этом в 2023 году сам Максим категорически отрицал связь с Европой, заявляя, что живет и работает в России, а о переезде не думает.Скандальный фестиваль с сомнительными связямиОпределенный резонанс вызвало решение Максима Никулина пригласить австралийскую цирковую артистку Жасмин Страгу в жюри II Международного фестиваля циркового искусства "Артист" в сентябре 2024 года.Это приглашение вызвало критику со стороны некоторых общественных деятелей и коллег, включая народного артиста России Эдгарда Запашного. Причина — Страга ранее публично выражала поддержку Украине.Депутат Госдумы Ольга Германова назвала приглашение Страги вопросом, требующим проверки. В ответ представители цирка подчеркнули, что австралийская артистка помогала исключительно цирковым школам.Противоречивая ситуацияИнтересно, что сам Максим Никулин находится под украинскими санкциями с января 2023 года из-за поддержки специальной военной операции. Более того, он даже участвовал в доставке автотехники и медикаментов для российской 305-й бригады в 2022 году.Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, Никулин помогает российским военным, с другой — приглашает в Россию людей с сомнительной политической позицией. Народный артист России Эдгард Запашный не стеснялся в выражениях, критикуя такую двойственную позицию."Тишина" вместо патриотической позицииОсобое раздражение у общественности вызывает молчание Максима Никулина. В отличие от многих деятелей культуры, он избегает четких публичных заявлений о своей позиции по специальной военной операции.Эдгард Запашный и другие коллеги по цирковому искусству упрекают его в том, что он предпочитает "отмалчиваться" по важнейшим вопросам современности. В 2023 году даже ходили слухи, что Никулин якобы планировал уехать из России, если цирк перестанет получать финансирование.Дети Никулина — между Россией и ЕвропойСемья Никулиных географически разделена. Старшая дочь Максима, Мария (1981 г.р.), живет в Германии и работает нейрохирургом. По словам самого Никулина, они "почти не видятся".Два сына — Юрий (1986 г.р.) и Максим-младший (1988 г.р.) — остались в России и занимают руководящие должности в цирке на Цветном бульваре. Юрий возглавляет отдел рекламы и спецпроектов, а Максим-младший отвечает за зарубежные гастроли. Именно они пытаются сглаживать скандалы, связанные с их отцом.Вопросы без ответовИстория с сыном великого артиста оставляет много вопросов. Как совмещать руководство одним из главных цирков России с жизнью за рубежом? Насколько уместны международные контакты с представителями стран, занимающих неоднозначную позицию по отношению к России?Сам Максим Никулин предпочитает не комментировать эти темы. А в это время цирк, созданный его отцом, продолжает работать под вывеской "Никулин", но с какими ценностями и для кого — большой вопрос.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий никулин, эдгард запашный, московский цирк никулина, росгосцирк, госдума рф, европа, монако, россия