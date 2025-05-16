https://ria.ru/20250516/nato-2017340357.html
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, заявил Песков
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2025
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, заявил Песков
Говорить о возобновлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:06:00+03:00
2025-05-16T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Говорить о возобновлении партнерства России с НАТО в настоящее время трудно, альянс фактически воюет с РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, когда НАТО как Северо-атлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией, трудно об этом говорить, безусловно ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о возможностях возобновления работы совета Россия-НАТО. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
https://ria.ru/20250515/nato-2017150667.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, заявил Песков
Песков: говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, альянс воюет с РФ