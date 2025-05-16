https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017272741.html

Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью

Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью - РИА Новости, 16.05.2025

Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью

МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:38:00+03:00

2025-05-16T09:38:00+03:00

2025-05-16T09:38:00+03:00

великобритания

закавказье

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью", -сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988320668.html

великобритания

закавказье

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Варвара Скокшина

великобритания, закавказье, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире