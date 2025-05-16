https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017272741.html
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью
МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:38:00+03:00
2025-05-16T09:38:00+03:00
2025-05-16T09:38:00+03:00
великобритания
закавказье
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью", -сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988320668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, закавказье, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Великобритания, Закавказье, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью
Нарышкин: МИД Великобритании проявляет особый интерес к Закавказью