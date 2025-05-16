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Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью - РИА Новости, 16.05.2025
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09:38 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017272741.html
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью
МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:38:00+03:00
2025-05-16T09:38:00+03:00
великобритания
закавказье
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью", -сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
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великобритания, закавказье, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Великобритания, Закавказье, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Нарышкин заявил об интересе Великобритании к Закавказью

Нарышкин: МИД Великобритании проявляет особый интерес к Закавказью

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. МИД Великобритании проявляет в последнее время особый интерес к Закавказью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью", -сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Нарышкин назвал регион, приоритетный для атак спецслужб англосаксов
10 декабря 2024, 09:34
 
ВеликобританияЗакавказьеРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
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