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В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
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14:58 16.05.2025 (обновлено: 16:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017383973.html
В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ
В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-ой... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
австралия
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-ой механизированной бригады ВСУ ради заработка, к 13 годам сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в ЛНР будут судить наемника из Австралии, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года.&quot;С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дженкинса к годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима&quot;, - сообщила Усачева.Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Луганской Народной Республике.Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором ЛНР Глебом Михайловым. Он уточнил, что Дженкинс свою вину признал."Подсудимый признал обвинение в полном объеме, признал свою вину - факт участия в качестве наемника в вооруженном конфликте. При этом он осознавал, что страна, гражданином которой он является, не является участником конфликта. Настоящий приговор, каким бы он ни казался суровым, будет являться справедливым для всех наемников, кто принимает участие в вооруженном конфликте против Вооруженных сил Российской Федерации и народа Российской Федерации", - сказал Михайлов журналистам.По версии следствия, в феврале 2024-го Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с украинским минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. С марта по декабрь 2024-го Дженкинск принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал 600-800 тыс рублей.
https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, австралия, донбасс
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В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ

В ЛНР наемника ВСУ из Австралии приговорили к 13 годам колонии строгого режима

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева и прибывшего в Донбасс в составе 66-ой механизированной бригады ВСУ ради заработка, к 13 годам сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в ЛНР будут судить наемника из Австралии, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дженкинса к годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.

Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Луганской Народной Республике.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором ЛНР Глебом Михайловым. Он уточнил, что Дженкинс свою вину признал.
"Подсудимый признал обвинение в полном объеме, признал свою вину - факт участия в качестве наемника в вооруженном конфликте. При этом он осознавал, что страна, гражданином которой он является, не является участником конфликта. Настоящий приговор, каким бы он ни казался суровым, будет являться справедливым для всех наемников, кто принимает участие в вооруженном конфликте против Вооруженных сил Российской Федерации и народа Российской Федерации", - сказал Михайлов журналистам.
По версии следствия, в феврале 2024-го Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с украинским минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. С марта по декабрь 2024-го Дженкинск принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал 600-800 тыс рублей.
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