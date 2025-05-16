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Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область - РИА Новости, 16.05.2025
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06:13 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html
Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область
Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область - РИА Новости, 16.05.2025
Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:13:00+03:00
2025-05-16T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника. В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении. Вертман объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250512/sud-2016474215.html
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россия
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происшествия, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины
Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область

Суд признал законным приговор наемнику Вертману за нападение на Курскую область

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
12 мая, 13:26
Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника.
В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении.
Вертман объявлен в международный розыск.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
25 апреля, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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