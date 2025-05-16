https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html

Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область

Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область - РИА Новости, 16.05.2025

Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T06:13:00+03:00

2025-05-16T06:13:00+03:00

2025-05-16T06:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника. В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении. Вертман объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250512/sud-2016474215.html

https://ria.ru/20250425/prigovor-2013365726.html

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происшествия, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины