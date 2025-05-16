https://ria.ru/20250516/naemnik-2017254057.html
Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях
Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях - РИА Новости, 16.05.2025
Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях
Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд ограничил доступ к своим страницам в социальных сетях после публикации РИА Новости о том, как он ради развлечения избивал... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:35:00+03:00
2025-05-16T05:35:00+03:00
2025-05-16T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
эдинбург (город)
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд ограничил доступ к своим страницам в социальных сетях после публикации РИА Новости о том, как он ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги. Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда, воевавшего в рядах ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. РИА Новости в среду опубликовало выдержки из постов Гуда в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), страница наемника была открыта для всех пользователей. Сейчас же доступ к ней ограничен, как и к его странице в Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена). В публикации были приведены цитаты наемника о том, как он "без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр", поджигал дома, фабрику и кинотеатр, приносил в школу оружие, избил бездомного и украл у него все собранные деньги, смеясь, "глядя на в его окровавленное лицо". Гуд в своих постах также признавался, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241026/naemnik-1980208794.html
https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html
россия
украина
эдинбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, эдинбург (город), мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Эдинбург (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Facebook
Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях
Британский наемник Оуэн Гуд ограничил доступ к своим страницам в соцсетях