https://ria.ru/20250516/naemnik-2017254057.html

Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях

Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях - РИА Новости, 16.05.2025

Британский наемник ограничил доступ к своим страницам в соцсетях

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд ограничил доступ к своим страницам в социальных сетях после публикации РИА Новости о том, как он ради развлечения избивал... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:35:00+03:00

2025-05-16T05:35:00+03:00

2025-05-16T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд ограничил доступ к своим страницам в социальных сетях после публикации РИА Новости о том, как он ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги. Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда, воевавшего в рядах ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. РИА Новости в среду опубликовало выдержки из постов Гуда в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), страница наемника была открыта для всех пользователей. Сейчас же доступ к ней ограничен, как и к его странице в Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена). В публикации были приведены цитаты наемника о том, как он "без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр", поджигал дома, фабрику и кинотеатр, приносил в школу оружие, избил бездомного и украл у него все собранные деньги, смеясь, "глядя на в его окровавленное лицо". Гуд в своих постах также признавался, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241026/naemnik-1980208794.html

https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html

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россия, украина, эдинбург (город), мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, facebook