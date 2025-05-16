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В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные - РИА Новости, 16.05.2025
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17:29 16.05.2025 (обновлено: 17:31 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/nadbavki-2017445337.html
В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные
В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные - РИА Новости, 16.05.2025
В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:29:00+03:00
2025-05-16T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при работе в выходные и праздники, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время трудовым кодексом РФ устанавливаются разные порядки оплаты: за сверхурочную работу - с учётом оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 152), а за работу в выходные и праздники - только исходя из оклада или тарифной ставки (ст. 153). В документах отмечается, что из-за этого работодателям выгоднее направлять сотрудников на работу в выходные, чем оформлять сверхурочные, так как это дешевле. Однако, по мнению авторов, работа в выходные и праздники более обременительна для работника и должна оплачиваться не менее, чем сверхурочная, а на фоне кадрового дефицита такая несправедливость усиливает напряженность в коллективе и снижает мотивацию. В связи с этим предлагается уравнять подход к оплате - учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты и при работе в выходные и праздники.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные

В ГД внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные и праздники

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при работе в выходные и праздники, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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В настоящее время трудовым кодексом РФ устанавливаются разные порядки оплаты: за сверхурочную работу - с учётом оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 152), а за работу в выходные и праздники - только исходя из оклада или тарифной ставки (ст. 153).
В документах отмечается, что из-за этого работодателям выгоднее направлять сотрудников на работу в выходные, чем оформлять сверхурочные, так как это дешевле.
Однако, по мнению авторов, работа в выходные и праздники более обременительна для работника и должна оплачиваться не менее, чем сверхурочная, а на фоне кадрового дефицита такая несправедливость усиливает напряженность в коллективе и снижает мотивацию.
В связи с этим предлагается уравнять подход к оплате - учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты и при работе в выходные и праздники.
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