https://ria.ru/20250516/nadbavki-2017445337.html

В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные

В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные - РИА Новости, 16.05.2025

В Госдуму внесли проект об учете надбавок при оплате работы в выходные

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:29:00+03:00

2025-05-16T17:29:00+03:00

2025-05-16T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при работе в выходные и праздники, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время трудовым кодексом РФ устанавливаются разные порядки оплаты: за сверхурочную работу - с учётом оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 152), а за работу в выходные и праздники - только исходя из оклада или тарифной ставки (ст. 153). В документах отмечается, что из-за этого работодателям выгоднее направлять сотрудников на работу в выходные, чем оформлять сверхурочные, так как это дешевле. Однако, по мнению авторов, работа в выходные и праздники более обременительна для работника и должна оплачиваться не менее, чем сверхурочная, а на фоне кадрового дефицита такая несправедливость усиливает напряженность в коллективе и снижает мотивацию. В связи с этим предлагается уравнять подход к оплате - учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты и при работе в выходные и праздники.

https://ria.ru/20250516/kotjakov-2017320728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф