https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html
МВД рассказало, как спугнуть мошенника
МВД рассказало, как спугнуть мошенника - РИА Новости, 16.05.2025
МВД рассказало, как спугнуть мошенника
Мошенник — это профессионал обмана, он хитер и технически подкован, спугнуть его можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, информирует... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:12:00+03:00
2025-05-16T09:12:00+03:00
2025-05-16T10:38:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенник — это профессионал обмана, он хитер и технически подкован, спугнуть его можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, информирует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале. "Характерные черты: уверен в своем превосходстве над гражданами. <…> Хитер и изворотлив. <…> Профессионал обмана. <…> Технически подкован. <…> Боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомленность собеседника", — говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что внешне мошенники ничем не примечательны, они сливаются с толпой, при этом они всегда играют на эмоциях, а также создают ложную срочность. Главными инструментами мошенников остаются взломанные аккаунты и чужие личности, поддельные документы, вредоносные программы.
https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как спугнуть мошенника
МВД: спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и осведомленностью