https://ria.ru/20250516/murmansk-2017420335.html

В Мурманске полиция применила табельное оружие против пьяного водителя

В Мурманске полиция применила табельное оружие против пьяного водителя - РИА Новости, 16.05.2025

В Мурманске полиция применила табельное оружие против пьяного водителя

Сотрудники ГАИ в ночь на пятницу в Мурманске применили табельное оружие, пытаясь остановить уходящего от погони водителя, который сел за руль пьяным и без прав, РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:40:00+03:00

2025-05-16T16:40:00+03:00

2025-05-16T16:40:00+03:00

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники ГАИ в ночь на пятницу в Мурманске применили табельное оружие, пытаясь остановить уходящего от погони водителя, который сел за руль пьяным и без прав, сообщили в региональной Госавтоинспеции. "Во время ночного дежурства сотрудники Госавтоинспекции Мурманска обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2109". Полицейские решили остановить машину для проверки документов, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Как рассказали в ГАИ, началось преследование, однако водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке и увеличивал скорость, создавая аварийные ситуации на дороге. "В связи с этим сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия. После нескольких выстрелов водитель остановился", - пояснили в ГАИ. В ГАИ отметили, что за рулём оказался молодой человек 2001 года рождения, который никогда не получал водительского удостоверения. Освидетельствование подтвердило, что он был пьян — алкотестер показал 0,501 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Среди них — за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством в состоянии опьянения, неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и другие нарушения ПДД. В результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html

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происшествия, авто, мурманск, гибдд мвд рф