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Мурал с портретом Героя России Фадина открыли в Подмосковье

Мурал с портретом Героя России Фадина открыли в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2025

Мурал с портретом Героя России Фадина открыли в Подмосковье

Мурал с изображением Героя Российской Федерации Евгения Фадина открыли в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, на доме, где он жил, установили... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:34:00+03:00

2025-05-16T14:34:00+03:00

2025-05-16T14:34:00+03:00

новости подмосковья

балашиха

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мурал с изображением Героя Российской Федерации Евгения Фадина открыли в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, на доме, где он жил, установили мемориальную доску, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Мероприятие состоялось в пятницу. На нем присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, а также родные и сослуживцы Фадина. "Мы сегодня открываем памятную доску и мурал в том месте, где Евгений жил, мечтал, строил планы на будущее. Его жизненный путь был целеустремленным, а подвиг – безусловным. Уверен, наш долг – хранить память о героях, как храним память о подвигах наших дедов и прадедов. Это важно для всего общества", – отметил Брынцалов, его слова приводит пресс-служба. Автор мурала – художник Сергей Юраков из Балашихи. В городе уже появились портреты Героя России Александра Потапова и военного корреспондента Семена Еремина его авторства. "Евгений Фадин – настоящий Герой, который до конца остался верен долгу. Его мужество, профессионализм и самоотверженность навсегда останутся в памяти жителей Балашихи и всей страны. Открытие мурала – это не только дань уважения, но и напоминание о людях, благодаря которым мы живем в мире", – сказал Юров. Фадин отправился в зону специальной военной операции в мае 2023 года. На СВО был командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Там он принимал участие в разработке и внедрении способов ведения воздушной разведки. Военнослужащий героически погиб при выполнении боевой задачи. В сентябре 2023 года машина, в которой находился Фадин, попала под обстрел. Рискуя собственной жизнью, он смог вывести автомобиль из-под обстрела, что помогло сохранить жизнь его товарищам и не дать уничтожить новый образец вооружения. Указом президента России Фадину присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.

https://ria.ru/20250514/avto-2016974123.html

https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балашиха, московская область (подмосковье), игорь брынцалов