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В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута - РИА Новости, 16.05.2025
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16:52 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moskva-2017432180.html
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута
Два новых диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 километров будут запущены в Москве в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:52:00+03:00
2025-05-16T16:52:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
гамид булатов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два новых диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 километров будут запущены в Москве в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов. "Сегодня трамваи динамичный и быстро растущий транспорт с точки зрения объемов перевозок и качества услуг. Мы планируем два трамвайных диаметра запустить в ближайшее время", - сказал Булатов во время доклада на круглом столе по случаю 90-летия московского метрополитена на тему: "Опыт Москвы в развитии метро - инфраструктура и подвижной состав". В материалах к выступлению сказано, что диаметральные трамвайные маршруты позволят связать 19 районов Москвы с общим населением более 1,7 миллиона человек и 35 станций рельсового каркаса. "Новые маршруты будут обслуживать современные трехсекционные вагоны "Витязь-Москва", а также односекционные вагоны новой поставки", - говорится в материалах презентации.
https://ria.ru/20250516/moskva-2017358292.html
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городское хозяйство москвы, москва, гамид булатов
Городское хозяйство Москвы, Москва, Гамид Булатов
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута

В Москве в ближайшее время запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТрамвай на улице Москвы
Трамвай на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трамвай на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два новых диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 километров будут запущены в Москве в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов.
"Сегодня трамваи динамичный и быстро растущий транспорт с точки зрения объемов перевозок и качества услуг. Мы планируем два трамвайных диаметра запустить в ближайшее время", - сказал Булатов во время доклада на круглом столе по случаю 90-летия московского метрополитена на тему: "Опыт Москвы в развитии метро - инфраструктура и подвижной состав".
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В материалах к выступлению сказано, что диаметральные трамвайные маршруты позволят связать 19 районов Москвы с общим населением более 1,7 миллиона человек и 35 станций рельсового каркаса.
"Новые маршруты будут обслуживать современные трехсекционные вагоны "Витязь-Москва", а также односекционные вагоны новой поставки", - говорится в материалах презентации.
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