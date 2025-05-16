https://ria.ru/20250516/moskva-2017432180.html
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута
Два новых диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 километров будут запущены в Москве в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:52:00+03:00
2025-05-16T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два новых диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 километров будут запущены в Москве в ближайшее время, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов. "Сегодня трамваи динамичный и быстро растущий транспорт с точки зрения объемов перевозок и качества услуг. Мы планируем два трамвайных диаметра запустить в ближайшее время", - сказал Булатов во время доклада на круглом столе по случаю 90-летия московского метрополитена на тему: "Опыт Москвы в развитии метро - инфраструктура и подвижной состав". В материалах к выступлению сказано, что диаметральные трамвайные маршруты позволят связать 19 районов Москвы с общим населением более 1,7 миллиона человек и 35 станций рельсового каркаса. "Новые маршруты будут обслуживать современные трехсекционные вагоны "Витязь-Москва", а также односекционные вагоны новой поставки", - говорится в материалах презентации.
https://ria.ru/20250516/moskva-2017358292.html
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городское хозяйство москвы, москва, гамид булатов
Городское хозяйство Москвы, Москва, Гамид Булатов
В Москве запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута
В Москве в ближайшее время запустят два новых диаметральных трамвайных маршрута