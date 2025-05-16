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Начальнику управления Военно-строительной компании в Москве вменяют взятку

Начальнику управления Военно-строительной компании в Москве вменяют взятку - РИА Новости, 16.05.2025

Начальнику управления Военно-строительной компании в Москве вменяют взятку

Начальнику управления Военно-строительной компании по Московскому военному округу Матвею Иванову вменяется взятка в 20 миллионов рублей, он находится под... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:23:00+03:00

2025-05-16T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Начальнику управления Военно-строительной компании по Московскому военному округу Матвею Иванову вменяется взятка в 20 миллионов рублей, он находится под домашним арестом, сообщили Telegram-канале Главного военного следственного управления СК России. "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника строительного управления публично-правовой компании "Военно-строительная компания" по Московскому военному округу Матвея Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта (часть 6 статья 290 УК РФ)... По ходатайству военного следователя в отношении Иванова судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта "Демография" между государственным заказчиком и Государственным казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" заключен контракт на строительство крытого футбольного манежа в Твери на сумму свыше 900 миллионов рублей. Обязанности по выполнению строительных работ возлагались на субподрядные организации ООО "Авестал" и ООО "МКСМ". "В 2022-2023 гг. Иванов получил от представителей ООО "Авестал" взятку в размере 20 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html

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происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, москва