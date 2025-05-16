В Москве начались гидравлические испытания теплосетей
Заммэра Бирюков: в Москве начались гидравлические испытания теплосетей
Гидравлические испытания тепловых сетей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 18 тысяч километров сетей, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования", - рассказал Бирюков.
В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья
16 мая, 13:38
Заммэра пояснил, что именно из-за проведения гидравлических испытаний с 12 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. -0-