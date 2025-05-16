https://ria.ru/20250516/moskva-2017357844.html

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей - РИА Новости, 16.05.2025

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:43:00+03:00

2025-05-16T13:43:00+03:00

2025-05-16T13:43:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

москва

петр бирюков

моэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965218562_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e12bf5570ee5f30d0080c487dae0a92f.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме. Всего предстоит проверить более 18 тысяч километров сетей, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что именно из-за проведения гидравлических испытаний с 12 мая в столице стартовали плановые отключения горячей воды. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. -0-

https://ria.ru/20250516/moskva-2017356038.html

https://ria.ru/20250515/moskva-2017204438.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, москва, петр бирюков, моэк