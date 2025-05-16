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В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 16.05.2025
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13:38 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moskva-2017356038.html
В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья
В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья
Около 440 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:38:00+03:00
2025-05-16T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 440 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 миллиона тонн, за первый квартал этого года собрали уже почти 440 тысяч тонн", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для удобства горожан, которые сортируют мусор, во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. "Главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил заммэра. Он отметил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным.
https://realty.ria.ru/20250516/pereplanirovka-2017076187.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья

В Москве за первый квартал 2025 года собрали около 440 тысяч тонн вторсырья

© РИА Новости / Леонид ФедоровМусорные контейнеры на востоке Москвы
Мусорные контейнеры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Леонид Федоров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 440 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 миллиона тонн, за первый квартал этого года собрали уже почти 440 тысяч тонн", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что для удобства горожан, которые сортируют мусор, во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы.
"Главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил заммэра.
Он отметил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным.
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