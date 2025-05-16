https://ria.ru/20250516/moskva-2017356038.html

В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья

В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 16.05.2025

В Москве собрали около 440 тысяч тонн вторсырья

Около 440 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T13:38:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_0:56:622:406_1920x0_80_0_0_25890940d8017d1f16a09f047c7f3243.png

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Около 440 тысяч тонн вторсырья собрали в столице за первый квартал 2025 года в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 миллиона тонн, за первый квартал этого года собрали уже почти 440 тысяч тонн", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для удобства горожан, которые сортируют мусор, во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. "Главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - пояснил заммэра. Он отметил, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что участие в программе раздельного сбора мусора по-прежнему остается добровольным.

https://realty.ria.ru/20250516/pereplanirovka-2017076187.html

https://ria.ru/20241202/moskva-1986802720.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков