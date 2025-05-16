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Совбез в Москве обсудит борьбу с интернет-мошенничеством
Совбез в Москве обсудит борьбу с интернет-мошенничеством - РИА Новости, 16.05.2025
Совбез в Москве обсудит борьбу с интернет-мошенничеством
Борьба с интернет-мошенниками и защита критически важной информационной инфраструктуры от террористов будет обсуждаться на 13-й международной встречи высоких... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:51:00+03:00
2025-05-16T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Борьба с интернет-мошенниками и защита критически важной информационной инфраструктуры от террористов будет обсуждаться на 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. "Противодействие интернет-мошенничеству, а также обеспечение защищенности критически важной информационной инфраструктуры от атак террористов и технологических диверсий станет одной из ведущих тем обсуждения в ходе 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве 27-29 мая 2025 года в Национальном центре "Россия", - говорится в сообщении.
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москва, россия
Совбез в Москве обсудит борьбу с интернет-мошенничеством
Совбез обсудит в Москве борьбу с интернет-мошенничеством и защиту от террористов