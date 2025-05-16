https://ria.ru/20250516/moskva-2017257291.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая, заявил синоптик

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая, заявил синоптик - РИА Новости, 16.05.2025

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая, заявил синоптик

Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:12:00+03:00

2025-05-16T07:12:00+03:00

2025-05-16T07:12:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

михаил леус

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая. В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса - это самый высокий показатель нынешнего мая. На других метеостанциях мегаполиса ночной минимум составил от плюс 7,7 градуса в Бутово до плюс 12,0 на Балчуге", - рассказал Леус. Он также отметил, что в Подмосковье минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от плюс 5,7 градуса в Электростали до плюс 10,7 градуса в Дмитрове. "В выходные в столичном регионе ночи вновь будут теплыми - ожидается плюс 6 - плюс 11 градусов",- добавил Леус.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

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общество, москва, московская область (подмосковье), электросталь, михаил леус