https://ria.ru/20250516/moskva-2017252432.html

Лжеполицейский "оштрафовал" подростка на самокате в центре Москвы

Лжеполицейский "оштрафовал" подростка на самокате в центре Москвы - РИА Новости, 16.05.2025

Лжеполицейский "оштрафовал" подростка на самокате в центре Москвы

Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:53:00+03:00

2025-05-16T04:53:00+03:00

2025-05-16T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Подростка на самокате в центре Москвы остановил лжеполицейский и под вымышленным предлогом заставил его перевести деньги, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в конце марта в полицию обратился ученик 10-го класса, который рассказал, что 30 марта с подругой ехал на арендованном самокате. В какой-то момент ребят остановил незнакомец тоже на электросамокате и заявил, что он является сотрудником полиции, а подростки якобы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД, и теперь им грозит штраф в 100 тысяч рублей. "Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику пять тысяч рублей", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что 14 мая правоохранители задержали предполагаемого преступника, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html

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происшествия, москва, гибдд мвд рф